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Rosario|12

Nuevo relevamiento del Ceso

Alquilar un monoambiente en Rosario costó unos 400 mil pesos en octubre

El informe también advierte un aumento de la cantidad de departamentos ofertados que no se tradujo en una baja de precios.

departamentos en alquiler en Rosario-18/09/2025
Departamentos en alquiler en Rosario. Andrés Macera

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