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El Salvador

"Si no los entregan por las buenas, los vamos a rescatar por las malas", amenazó

Bukele envía más de 2000 militares a Haití para recuperar a los soldados desaparecidos

"Vamos a darle una lección a las pandillas que los secuestraron", dijo Bukele EFE -

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