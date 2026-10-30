Bukele envía más de 2000 militares a Haití para recuperar a los soldados desaparecidos

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30 de octubre de 2026 - 10:59
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"Vamos a darle una lección a las pandillas que los secuestraron", dijo Bukele
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