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Cerca del abismo
En El precipicio, Leonor Manso y Paloma Contreras reflexionan sobre el paso del tiempo en distintas etapas de la vida.
Paloma Contreras y Leonor Manso son, además de actrices de la obra, madre e hija en la vida real.
Carlos Furman
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