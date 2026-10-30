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MIRÁ
Portada
Sociedad
Explicó por qué no se comunicó con la familia de la docente
Corrientes: la ministra de Educación habló por primera vez sobre el caso Nancy Godoy
Anunció el inicio de un sumario interno y un plan para reorganizar y reubicar escuelas rurales con baja matrícula.
30 de octubre de 2026 - 15:50
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Nancy Estela Godoy, desaparecida en Corrientes
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