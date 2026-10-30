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Economía

Radiografía del abandono del gobierno libertario

El costo humano y material del desastre vial

Las rutas destruidas ponen en riesgo a las personas que las transitan y además golpean el bolsillo de quienes mueven la economía.

Deterioro de ruta
En los tramos más críticos, el tiempo extra para recorrer las rutas se demora hasta 4 horas adicionales. Gentileza -

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