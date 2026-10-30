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Rosario|12

El proyecto contempla recursos por más de 18 billones de pesos

El gobierno provincial presentó el Presupuesto 2027: “Procuramos hacer más con los mismos recursos”

Para el ministro de Economía, Pablo Olivares, se trata de un presupuesto “equilibrado, con austeridad y eficiencia”. La mayor parte de los recursos irán a seguridad, educación y salud.

Pablo Olivares en la presentación del Presupuesto 2027. Prensa Gobernación Santa Fe

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