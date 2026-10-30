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El hackeo a la exchange más grande del mundo
Tras el robo de 6.000 millones de dólares a Binance, la empresa promete recuperar el dinero mientras se caen las certezas matemáticas sobre la seguridad del sistema.
Binance administraba aproximadamente 130.000 millones de dólares en cripto.
Dado Ruvic. REUTERS
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