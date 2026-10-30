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Es la primera vez que un papa vota
León XIV votó por correo para las elecciones de mitad de mandato en EU.UU.
“El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, afirmó la oficina de prensa del Vaticano.
30 de octubre de 2026
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El papa XIV saluda durante una audiencia general en el Vaticano.
EFE. EFE
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Papa León XIV
elecciones en Estados Unidos
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