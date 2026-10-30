Liga Profesional: ganó Tigre y frustró a Huracán en su propia casa

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Con un goles de Dómina y Serrago, el Matador superó al equipo de Martínez, que no pudo afirmarse entre los ocho primeros del Grupo B.
30 de octubre de 2026
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Torneo Clausura.
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