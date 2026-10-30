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El País

Duró un mes en el cargo

Renunció el subsecretario de Ciencia y Tecnología y denunció maltratos de su jefa

Había asumido a finales de septiembre de este año. La titular del área enfrenta cuestionamientos sobre la validez de su doctorado en Inteligencia Artificial.

César Lencina Imagen Web

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