Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo

En la región fronteriza de Briansk

Rusia acusa a Kiev de bombardear tres escuelas y 17 guarderías

El gobernador local, Yegor Kovalchuk, aseguró que los equipos de emergencia comenzaron las tareas de desminado en las zonas afectadas.

Dnipro (Ukraine), 29/10/2026.- A handout picture made available by the National Police of Ukraine shows damage at the site of a Russian drone strike on a platform at the railway station in Dnipro, central Ukraine, 29 October 2026, amid the Russian invasion. At least 14 people were killed and 14 others injured in the Russian attack, the State Emergency Service of Ukraine said. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/NATIONAL POLICE OF UKRAINE HANDOUT -- BEST QUALITY AVAILABLE -- MANDATORY CREDIT -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
Ataque de drones rusos en Dnipro, Ucrania. EFE. EFE

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Media sanción a la reforma de la Ley de Salud Mental en el Senado

Internar pacientes será más sencillo

Por
Soledad Ferrari
Congresistas interpelaron al Departamento de Estado por su presunta ayuda al senador

Los demócratas piden explicaciones a Rubio por la huida de Bolsonaro a EE.UU.

La agenda del NO | Recitales del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre

Angela y Babasónicos en Mar del Plata, Cadena Perpetua en Flores y los shows del cambio de mes

Bife angosto

Lali Rotten

Por Gustavo Sala

Exclusivo para

A pedido de dos ONGs

Causa $LIBRA: una fiscalía apeló el sobreseimiento de los hermanos Milei

Qué rompimos

Se confirmaron los aumentos de luz y gas en el AMBA para noviembre

La peligrosa confesión del ajustador serial

Sturzenegger deja las decisiones de su ministerio en manos de la inteligencia artificial

Femicidio de Nancy Godoy

La dejaron sola

Por Roxana Sandá

El País

Sigue la rotación

A Milei ya le renunció el funcionario 301

Un plan que contrasta con el discurso de Milei

Victoria Villarruel lanzó un programa de créditos a tasa cero para empleados del Senado

Por Natalia López Gómez
"Donde duermen endeudadores"

Bengalas, pancarta y volantes: el escrache a Luis “Toto” Caputo en la puerta de su country

Duró un mes en el cargo

Renunció el subsecretario de Ciencia y Tecnología y denunció maltratos de su jefa

Economía

Jornada de fuertes pérdidas para las acciones argentinas. El riesgo país llegó a 790 puntos básicos

La demanda de divisas sigue elevada

Falta de controles en medio de alza de exportaciones pesqueras

Con la fiscalización cayó 25%

En AMBA, la electricidad aumentará 3,57 por ciento promedio y el gas, 3,65

En noviembre, nuevas subas de tarifas

Las garantías que prometen a los usuarios cripto quedaron en dudas

El hackeo a la exchange más grande del mundo

Por Esteban Magnani

Sociedad

Media sanción a la reforma de la Ley de Salud Mental en el Senado

Internar pacientes será más sencillo

Por
Soledad Ferrari
Emergencia en violencia de género

Un femicidio cada 30 horas: octubre fue el peor mes en cinco años

Hubo semaforazos y abrazos simbólicos contra la fusión de divisiones

Vuelve el conflicto por el posible cierre de grados en escuelas porteñas

Por Santiago Brunetto
La mujer de la ejecución fallida

Christa Pike: “No sé por qué sobreviví”

Deportes

El líder de la prueba de este viernes fue Charles Leclerc (Ferrari)

Fórmula 1: sin Colapinto, se corrió la primera práctica libre en México

FUTBOL River faltó a la conferencia de prensa previa y dio que hablar

El Superclásico aumenta (aún más) su temperatura

El mediocampista argentino, figura del sorprendente Como

Un fenómeno llamado Nico Paz

Por Pablo Vignone
Este sábado se definen los contendientes por el primer boleto a la Liga Profesional

Ascenso: qué necesitan Ferro, Godoy Cruz, Tristán Suárez y Atlanta para llegar a la final