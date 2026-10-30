Un campeonato nuevo y raro: una rueda, todos contra todos y tres campeones - Clone

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Con la oposición de River, la mayoría de los clubes aprobaron la modificación para los torneos de 2027 y 2028.

FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo apertura 2026 river belgrano de cordoba campeon
Belgrano ganó el último campeonato que organizó la AFA. JULIO MARTIN MANCINI

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