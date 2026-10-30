Vuelve una propuesta que vincula naturaleza, conocimiento, turismo y conservación
Volar 2026: Misiones recibirá una nueva edición del Encuentro Internacional de Observación de Aves
La segunda edición de Volar se desarrollará durante dos jornadas, el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, con actividades sin costo en el Parque Temático de la Cruz y distintos escenarios naturales. La propuesta incluirá charlas, conferencias, salidas de observación, un Panel de Aviturismo, una feria de artesanos y espacios destinados a prestadores turísticos y niños.