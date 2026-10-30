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Sociedad

Hubo semaforazos y abrazos simbólicos contra la fusión de divisiones

Vuelve el conflicto por el posible cierre de grados en escuelas porteñas

Docentes y alumnos denuncian que el GCBA aprovecha la baja de la tasa de natalidad para hacer un ajuste. Así peligran muchos puestos de trabajo.

GENTILEZA semaforazo cierre grados
Semaforazo contra el cierre de grados en las escuela. GENTILEZA

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