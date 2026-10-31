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Buenos Aires|12

“No podemos renunciar anticipadamente a nuestros instrumentos de control soberano”, dijo

Berni criticó a Quirno por la ruta comercial que quiere abrir Chile con las Malvinas

El senador presentó un proyecto para que el Senado repudie las declaraciones del canciller, que calificó de “paso inocente” el viaje del buque Danstar.

Por Andres Miquel
Sergio Berni Prensa SEnado BA

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Falta de controles en medio de alza de exportaciones pesqueras

Con la fiscalización cayó 25%

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En noviembre, nuevas subas de tarifas

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