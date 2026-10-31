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Sociedad

Día primaveral en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 31 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con 13 grados de mínima y 25 de máxima.

GUADALUPE LOMBARDO

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