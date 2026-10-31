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El peronismo avanza en su propio laberinto

Cristina Kirchner pretende competir y Axel Kicillof está dispuesto a enfrentarla

La expresidenta espera la resolución de la ONU, el gobernador fortalece su armado federal y Massa propone una coalición sin hegemonías. Las diferencias detrás de la búsqueda de unidad.

Por Sebastián Cazón
Cristina Kicillof NA Noticias Argentinas

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León XIV votó por correo para las elecciones de mitad de mandato en EU.UU.

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