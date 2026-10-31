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Córdoba|12

Informe de la Cámara de Comercio de Córdoba

Duro impacto del ajuste en Córdoba: las ventas en comercios cayeron un 19% y la rentabilidad se hundió un 21%

El desplome en los mostradores cordobeses no encontró alivio ni en el Día de la Madre. Solo el 6% de los comerciantes logró cumplir sus metas de venta en octubre.

Calles vacías en el centro cordobés. Una imagen que se repite semana a semana. Redes Sociales

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