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Informe de la Cámara de Comercio de Córdoba
Duro impacto del ajuste en Córdoba: las ventas en comercios cayeron un 19% y la rentabilidad se hundió un 21%
El desplome en los mostradores cordobeses no encontró alivio ni en el Día de la Madre. Solo el 6% de los comerciantes logró cumplir sus metas de venta en octubre.
31 de octubre de 2026 - 14:56
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Calles vacías en el centro cordobés.
Una imagen que se repite semana a semana.
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