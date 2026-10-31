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Llega este domingo 8 de noviembre

El Padre “Toto” sobre la visita del papa León XIV: “Si la encaramos como Dios manda, puede ser positiva para la Argentina”

El recorrido del sumo pontífice incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de continuar rumbo a Perú.

papa León XIV El papa León XIV saluda a la multitud durante la audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026. TIZIANA FABI. AFP

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