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Sociedad
Además se reglamentó la ley de Compasión Animal
La Legislatura porteña aprobó el proyecto para crear un cementerio y crematorio públicos para mascotas
Ambos servicios serán gratuitos para animales sin tutor o para tutores en situación vulnerable, y contarán con mecanismos de control sanitario y espacios de homenaje para los dueños.
31 de octubre de 2026 - 15:26
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La Legislatura porteña aprobó el proyecto para crear un cementerio y crematorio públicos para mascotas
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