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A vender su libro
Milei continuó insultando a periodistas
Ante estudiantes de la Universidad Di Tella, anunció, además, el lanzamiento de su libro. Cuando habló de economía, varios alumnos se retiraron.
31 de octubre de 2026
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Javier Milei habló ante estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella.
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