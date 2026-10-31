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El País

A vender su libro

Milei continuó insultando a periodistas

Ante estudiantes de la Universidad Di Tella, anunció, además, el lanzamiento de su libro. Cuando habló de economía, varios alumnos se retiraron.

Javier Milei habló ante estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella. Noticias Argentinas

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Es la primera vez que un papa vota

León XIV votó por correo para las elecciones de mitad de mandato en EU.UU.

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En noviembre, nuevas subas de tarifas

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