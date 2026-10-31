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Cultura

Una de las voces más reconocidas de la radio

Murió la locutora Marcela Giorgi a los 61 años

La histórica periodista de Radio Mitre de extensa trayectoria trabajó con varias de las figuras más destacadas de la prensa argentina.

Marcela Giorgi
Marcela Giorgi, una de las voces más destacadas de la radiofonía nacional. Redes Sociales

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