Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Rosario|12
Pullaro inauguró el Polo de la Niñez en Rosario
Para garantizar los derechos de las infancias
31 de octubre de 2026 - 13:14
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Polo de la Niñez
Prensa Gobernación Santa Fe
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Una cantautora en tránsito perpetuo entre Córdoba, Buenos Aires y México
Daniela Spalla: “Entendí que el secreto estaba en seguir haciendo”
Por
Magy Meyerhoff
“Zzzimón”, su nuevo disco como doppel gangs, trae feats de Lali, FIAH y Bruno de Perras on the Beach
Simón Saieg: “La ciudad se transformó en mi montaña”
Por
Magy Meyerhoff
Este sábado 31 termina una nueva edición del encuentro de innovación en periodismo
Media Party 2026: agentes algorítmicos, una hackatón y el futuro de las redacciones
Por
Julio Nusdeo
Día primaveral en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 31 de octubre
Exclusivo para
El accidente tensiona al gobierno de coalición
Choque de trenes en España: entre el barro de la morgue y el costo político
Por
Héctor Barbotta
Hubo semaforazos y abrazos simbólicos contra la fusión de divisiones
Vuelve el conflicto por el posible cierre de grados en escuelas porteñas
Por
Santiago Brunetto
Industriales y sindicatos fabriles en Argentina siguen los pasos de Lula
Ruidazo por la producción y el trabajo, pero virtual
Por
David Cufré
Es la primera vez que un papa vota
León XIV votó por correo para las elecciones de mitad de mandato en EU.UU.
El País
La visita del papa León XIV
“Acá tendrá prioridad el pueblo sufriente y pobre”
Por
Melisa Molina
La operación coordinada con EE. UU. para garantizar la huída de Bolsonaro
Inútiles
Por
Luis Bruschtein
La crisis diplomática
Se profundiza el descontento de Brasil con Argentina
Por
Paula Marussich
Apelaron el sobreseimiento
Los hermanos Milei no logran librarse de la causa $LIBRA
Por
Irina Hauser
Economía
Radiografía del abandono del gobierno libertario
El costo humano y material del desastre vial
Por
Mara Pedrazzoli
Industriales y sindicatos fabriles en Argentina siguen los pasos de Lula
Ruidazo por la producción y el trabajo, pero virtual
Por
David Cufré
Jornada de fuertes pérdidas para las acciones argentinas. El riesgo país llegó a 790 puntos básicos
La demanda de divisas sigue elevada
Falta de controles en medio de alza de exportaciones pesqueras
Con la fiscalización cayó 25%
Sociedad
Día primaveral en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 31 de octubre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 31 de octubre
El accidente tensiona al gobierno de coalición
Choque de trenes en España: entre el barro de la morgue y el costo político
Por
Héctor Barbotta
Hubo semaforazos y abrazos simbólicos contra la fusión de divisiones
Vuelve el conflicto por el posible cierre de grados en escuelas porteñas
Por
Santiago Brunetto
Deportes
El mediocampista argentino, figura del sorprendente Como
Un fenómeno llamado Nico Paz
Por
Pablo Vignone
Gimnasia batió al descendido Estudiantes (RC) y jugará play-offs
Liga Profesional: ganó Tigre y frustró a Huracán en su propia casa
El líder de la prueba de este viernes fue Charles Leclerc (Ferrari)
Fórmula 1: sin Colapinto, se corrió la primera práctica libre en México
FUTBOL River faltó a la conferencia de prensa previa y dio que hablar
El Superclásico aumenta (aún más) su temperatura