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Rosario|12
Científicos de la UNR participaron del hallazgo del colmillo de mastodonte más grande de Sudamérica
La pieza fósil de 2,34 metros fue descubierta en San Pedro y pertenece a un mamífero gigante del Pleistoceno.
El hallazgo se produjo en un campo de San Pedro.
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