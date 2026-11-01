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Rosario|12

Científicos de la UNR participaron del hallazgo del colmillo de mastodonte más grande de Sudamérica

La pieza fósil de 2,34 metros fue descubierta en San Pedro y pertenece a un mamífero gigante del Pleistoceno.

El hallazgo se produjo en un campo de San Pedro. Gentileza -

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