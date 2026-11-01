La provincia es la mayor productora de maíz y la medida implicaría mayor valor agregado
Córdoba y el etanol de maíz, los más perjudicados por el freno a la ley de biocombustibles
La normativa propone aumentar el corte tanto en gasoil como en naftas. El proyecto, que cuenta con media sanción del Senado, fue arrastrado por la puja del sector del biodiésel. Hay temor de que se vuelva a frustrar la aprobación, como en 2025. ¿Cuáles son las posibles salidas? ¿Por qué la provincia es la que más pierde con esta disputa ajena?