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MIRÁ
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Economía
La preocupación por los salarios desplazó a la inflación
El bolsillo condiciona a Milei
La incertidumbre económica encabeza el malestar social. Solo el 36,2 por ciento apoya la gestión. Techo electoral histórico.
01 de noviembre de 2026
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Guadalupe Lombardo
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