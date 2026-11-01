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Buenos Aires|12

El proyecto tiene dictamen favorable y será votado en la próxima sesión

El Concejo Deliberante de Vicente López declara de interés la sentencia por los fusilamientos de 1956

Se trata de un hecho considerado fundacional de la resistencia peronista por los crímenes de Estado perpetrados en José León Suárez, en la madrugada del 9 al 10 de junio de 1956.

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