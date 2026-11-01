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MIRÁ
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Deportes
Cómo fue el partido de estos dos amigos convertidos en rivales
El duelo de capitanes entre Paredes y Otamendi
El volante se quedó con el resultado y también con el duelo individual ante su excompañero de Selección, aunque debió irse expulsado. El defensor cerró una actuación deslucida.
Por
Lucas Gatti
01 de noviembre de 2026
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En el Superclásico sobraron las protestas.
JULIO MARTIN MANICNI. FOTO JULIO MARTIN MANICNI
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