Mariano Llinás presenta su documental "Biografía de Jorge Luis Borges"
El tamaño de mi esperanza
Clásica propuesta “llinaseana” por extensión y por espíritu, de una duración de más de cinco horas dividida en tres partes, es una película donde cabe todo y todo se multiplica. Viajera, desfachatada y autorreferencial, repasa minuciosamente logros, secretos y hasta pasos en falso de un biografiado, del que Llinás se confiesa fanático porque comparte su idea de que los libros no están en la periferia, sino en el centro.