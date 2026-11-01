En “Soledad inesperada”, la poeta Teresa Arijón abre la puerta de los recuerdos personales.
Reconocida poeta y traductora, en sus últimos libros Teresa Arijón abrió las puertas de la memoria, los recuerdos personales y la escritura híbrida. Si en “La mujer pintada” vuelve sobre su experiencia como modelo de artistas, en el reciente “Soledad inesperada” expone el reverso de esa historia de vida: la muerte de la madre cuando ella tenía siete años. Un universo de orfandad, melancolía y duelo que sin embargo pudo salir a la luz en compañía de los otros, poetas y amigos.