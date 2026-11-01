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ENTREVISTA El surcoreano Lee Chang-dong retorna con la película "Un amor posible"

Fantasmas de lo nuevo

El film, que se estrena en Netflix el viernes 6, retrata las tensiones entre un hombre que pierde su empleo en una siderúrgica y una documentalista adinerada que busca contar su historia.

Por Diego Brodersen
Sol Kyung-gu. El actor encarna al obrero Ho-seok, que junto a su esposa Mi-ok, enfrenta un futuro incierto. prensa

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