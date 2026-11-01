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Un problema que la política económica libertaria tiende a agravar
La desigualdad de género en el tiempo, el trabajo y los ingresos
De acuerdo al informe de distribución del ingreso del Indec, en el primer decil de ingresos de la población el 66% son mujeres. En cambio, en el décimo, el más pudiente, el 62% son varones.
El sector de salud, con mucha participación femenina, es castigado por la motosierra.
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