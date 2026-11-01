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Cultura

En el Teatro Santa María

Litto Nebbia y un aniversario para el asombro

El músico revisitó las complejidades de sus discos “Fuera del cielo” y “Bazar de los milagros” con una banda que lo entendió todo.

Por Cristian Vitale
Lito Nebbia
Nebbia y su banda configuraron un formidable hecho musical colectivo. Gentileza -

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