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Rosario|12
Julieta Laso presenta Fabriquera en el teatro Lavardén
Un legado en forma de canciones
El álbum producido junto a Daniel Melingo, lo presenta junto a Leandro Angeli en guitarra y Patricio Cotella en contrabajo.
Julieta Laso
Gentileza -
Temas en esta nota:
Rosario
Música
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