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Economía

Privatización del sistema ferroviario de cargas, con destino incierto

Una licitación en vías de escándalo

El retiro anticipado de la mexicana Ferromex, denunciando irregularidades en la licitación del Belgrano Cargas y otras ramales ferroviarios, sembró dudas sobre la continuidad del proceso

Por Raúl Dellatorre
FOTO PRENSA trenes carga argentina
Licitaciones ferroviarias. Dudas sobre el cumplimiento del cronograma de adjudicación PRENSA. Prensa TCA

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