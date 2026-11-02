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Salta|12

Primero los objetivos, después la economía

Cambiemos el juego

Mientras discutimos cómo administrar la escasez, nadie discute qué mercados queremos. Una invitación a pensar la política desde las misiones.

Pobreza
Pobreza Pobreza Bernardino Avila

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