Carlos Mateo Capella Mina y Juana María del Valle Arzani, María Cenador, Pedro Rondoletto y familia, Miriam Irene Demichelis Peyretti de Tissera, Ismael Sebastián Notaliberto, Obreras y obreros ceramistas de porcelana Lozadur
Desde hace más de 38 años, Página/12 publica a diario los recordatorios de los desaparecidos y las desaparecidas que sus familias y amigos acercan a nuestra redacción en cada aniversario. Con el mismo compromiso que hemos asumido en todos estos años, ahora también tienen un lugar en nuestra web