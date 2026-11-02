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El equipo del Cholo Simeone se las verá de local contra los alemanes
Champions League: Atlético Madrid-Bayern Múnich, el plato fuerte de la cuarta fecha
También este martes se miden Villarreal-PSG, Feyenoord-Inter, Manchester United-Roma y Barcelona-Aston Villa.
02 de noviembre de 2026 - 21:43
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Champions League.
Julián Alvarez, durante el entrenamiento con el Aleti.
EFE. EFE
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