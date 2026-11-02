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“Ciudad de Dios: la lucha no para”: en la favela está el agite
La serie inspirada en la película de Fernando Meirelles presenta una nueva guerra en el emblemático barrio de Río de Janeiro con varios personajes conocidos, y un contexto más o menos cambiado.
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Federico Lisica
02 de noviembre de 2026
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"Ciudad de Dios: la lucha no para"
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