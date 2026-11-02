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Rosario|12

El asesinato del policía César Carmona fue en septiembre de 2023

Comenzó el juicio por el crimen del policía asesinado frente a la PDI: desde Fiscalía piden perpetua

El debate oral y público se inició este lunes en el Centro de Justicia Penal. El fiscal Alejandro Ferlazzo sostiene que los tres atacantes “programaron el hecho de manera coordinada”.

César Carmona Redes Sociales

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