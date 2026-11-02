Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 2 de noviembre de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">El </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">Cyber Monday 2026 se realizará este lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de noviembre</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">. Durante esas tres jornadas, cerca de </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">800 marcas participarán de manera oficial</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;"> en el evento de comercio electrónico organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), con descuentos, promociones y oportunidades de compra en 10 categorías.</span>