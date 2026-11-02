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El País

Inquietud libertaria por los discursos humanitarios y la visita al Cottolengo Don Orione

El Gobierno envió invitaciones obligadas y se prepara para la llegada del Papa

A pocos días del arribo al país de León XIV, el Gobierno planifica solo un encuentro privado entre Milei y el pontífice. Villarruel fue invitada a dos eventos.

Por Melisa Molina
Milei Papa Leon
Javier Milei y el Papa Leon XIV. Presidencia

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