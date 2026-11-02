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¿Qué dicen las encuestas?

Elecciones en Estados Unidos: por qué el costo de vida y la guerra son la clave para el futuro de Trump

Luis Gomes, economista radicado en Estados Unidos, afirmó que esos dos factores son centrales en las encuestas, en la previa del supermartes electoral en Estados Unidos.

US President Donald Trump arrives to speak at a midterm campaign rally at the Ocean Center in Daytona Beach, Florida on October 30, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
AFP. AFP

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