Fernando Espinoza: “Es urgente un shock salarial en los hogares y recuperar las economías regionales”
Tras una nueva gira por el interior bonaerense, en la Segunda Sección Electoral, el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza advirtió sobre la fuerte caída del consumo, el impacto de los tarifazos, reclamó una recomposición urgente de los ingresos familiares, y aseguró: “Vamos a seguir organizando la esperanza, desde un nuevo peronismo que sepa interpretar los sueños de las nuevas generaciones, escuchar, aprender, corregir los errores y pensar juntos las soluciones para cada sector productivo del país”.