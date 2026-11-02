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Radio 750

Qué dicen las encuestas sobre Milei

Hugo Haime: “Hay una sociedad que busca un cambio y no encuentra quién lo encarne”

El reconocido consultor político señaló en Radio 750 que la imagen negativa del presidente no se traduce aún en un interés por la oposición.

Javier y Karina Milei junto al perro Hela, de narcóticos de la Policía Federal
Javier y Karina Milei junto al perro Hela, de narcóticos de la Policía Federal Javier y Karina Milei junto al perro Hela, de narcóticos de la Policía Federal presidencia

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