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Tras perder la interna demócrata en Michigan ante Abdul El-Sayeden
La demócrata Haley Stevens anunció su respaldo al Partido Republicano
Trump celebró el apoyo al candidato por Michigan, Mike Rogers, e incluso la invitó públicamente a su partido.
02 de noviembre de 2026 - 23:30
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Haley Stevens
Haley Stevens sorprendió con su decisión.
AFP
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