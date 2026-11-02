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El piloto argentino había terminado octavo

La FIA sancionó a Franco Colapinto y lo dejó afuera de los puntos

La penalización de 10 segundos fue por no reducir lo suficiente la velocidad en un sector de banderas amarillas. Gasly también fue sancionado y Alpine no pudo sumar.

Franco Colapinto ALFREDO ESTRELLA. AFP

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