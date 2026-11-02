La historia de Manuel de Luján, el “Abuelo de la Patria”
En su visita a la Argentina, el Papa León XIV pasará por Luján, donde se encuentra emplazada la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Allí, la historia de la Virgen está también ligada a la de Manuel de Luján, un hombre esclavizado que permaneció al servicio de la imagen hasta su muerte en 1686. Su historia, convertida con el paso del tiempo en parte de la tradición religiosa argentina, también revela una de las formas concretas en que la esclavitud estuvo vinculada con la institución religiosa.