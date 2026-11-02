“Creemos que esta semana va a incrementarse todo”, aseguran desde la Municipalidad
La visita del papa León XIV dispara los alquileres temporarios en Córdoba y las reservas hoteleras ya llegan al 80%
Según datos del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, las unidades más solicitadas son aquellas con vista al recorrido del Papamóvil. Los departamentos de un dormitorio que habitualmente se alquilan entre $140.000 y $160.000, se ofrecen actualmente a montos cercanos a $300.000 por los días de la visita.