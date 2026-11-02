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Economía

Las materias primas impulsaron el indicador al alza

Leve repunte de la recaudación

En octubre mostró un crecimiento real del 0,2 por ciento. Energía, minería, agro y empresas públicas traccionaron los ingresos del fisco.

ARCA
La variación nominal interanual fue del 33,7 por ciento. Prensa ARCA

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